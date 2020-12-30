Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 78-67

BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 72-59

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın: 70-84

Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 69-91

İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 84-72

Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor: 89-59

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-74

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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