Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal DigilliHatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır Turgut 2, Mc Bride...
Salon: Antakya
Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2
1. Periyot: 9-16
Devre: 16-33
3. Periyot: 31-61
Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut 37.37 (Fenerbahçe Öznur Kablo)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 75-42 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş