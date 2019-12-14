Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Abdullah İlikBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 52, Vaughn 15, Kübra Erat 8, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 3, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 2OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 18, Nilay...
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Abdullah İlik
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 52, Vaughn 15, Kübra Erat 8, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 3, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 2
OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 18, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 2, Ogunbowale 31, Leedham 8, Damla Gezgin 2
1. Periyot: 20-11
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dokuzuncu haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u 105-76 mağlup etti.