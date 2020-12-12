Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı
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Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı

12.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:41

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ligin 12. haftasında Heracles'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Geçen hafta ligde galibiyetle tanışan Sittard, rakip sahadaki ilk 3 puanını da almış oldu.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ligde siftah yaptı.

Hollanda 1. Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard, konuk olduğu Heracles'i deplasmanda mağlup etti. Sittard'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Marco Rente (kendi kalesine) ve 60. dakikada Sebastian Polter'den geldi. Heracles'in tek sayısını ise 90. dakikada Delano Burgzorg kaydetti.

DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Geçtiğimiz hafta Willem'i yenerek galibiyetle tanışan Fortuna Sittard, bu hafta da sezonun ilk deplasman zaferini elde etmiş oldu. Sittard, ligde daha önce oynadığı 5 deplasman maçında sadece 1 beraberlik alabilmişti. Puanını 9'a yükselten Acun Ilıcalı'nın takımı, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. Heracles ise 9 puanda kaldı.

Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı
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