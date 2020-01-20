Haberler » Spor » Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç... - Spor

Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

Bugün Sivas'ta yapılacak Türkiye Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.

20.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:09
Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

Bugün 'ta yapılacak Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.


Sporcu sağlığını çok zor durumda bırakacak bu fikstür camiası tarafından büyük tepki aldı. Aynı günde 2 maç koyulan şampiyona sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan açıklama bekleyen kulüpler büyük tepki gösterdi. An itibariyle 3 takım turnuvadan çekildi.


Pazarspor, Aydın PTT, Çankaya Eğitim turnuvadan çekildi.

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler