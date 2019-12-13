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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.

13.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:09
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24

Türkiye Kadınlar Hentbol B Grubu açılış maçında , Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu Elazığ'da başladı. B Grubu'nun açılış maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşısında salondan farklı galip ayrıldı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda oynanan ve ilk devresi 14-14'lük eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Üsküdar Belediyesi, salondan 37-24'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.


Üsküdar Belediyesi gruptaki ikinci maçında Aksaray Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Görele Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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