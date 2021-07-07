Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Can Sağbaş'ın sözleşmesini uzattı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Can Sağbaş'ın sözleşmesini uzattı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Can Sağbaş'ın sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'e yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Can Sağbaş ile yeni sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'e yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Can Sağbaş ile yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Can Sağbaş ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Temel, Sağbaş'ın geçen sezon elde edilen şampiyonluğa hem kaptan hem de oyuncu olarak önemli katkı sağladığını vurguladı.

Can Sağbaş ise aynı heyecanla yeni sezonda da mücadele vermek istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Can Sağbaş'ın sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
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