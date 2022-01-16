Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Aksaray

Hakemler: Peter Horvath, Balazs Marton (Macaristan)

Türkiye : Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 1, Enis Harun Hacıoğlu 4, Onur Ersin, Durmuş Ali Tınkır 2, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 2, Emre Engin 1, Halil İbrahim Öztürk 3, Yakup Yaşar Simsar 1, Tuğberk Çatkın 2, Ozan Erdoğan 3, Alperen Arabacı, Tahir İlkbahar, Atila Zaman

Yunanistan: Boukovinas (Papantonopoulos), Kostakidis 6, Tzortzinis 2, Boskos 4, Liapis 2, Mallios 1, Passias 7, Karampourniotis 1, Dompris 3, Kandylas, Iliopoulos 1, Arampatzis 1, Kritikos

İlk yarı: 11-14

İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Pektaş, Uğur Erceylan, İbrahim Halil Öztürk, Atilla Zaman, Görkem Biçer ( Türkiye ), Liapis, Kostakidis, Dompris (Yunanistan)

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Yunanistan'a 28-20 mağlup olan Türkiye, play-off oynama hakkını kazanamadı.

Aksaray Spor Salonu'nda ilk yarısı çekişmeye sahne olan karşılaşmada Yunanistan, soyunma odasına 14-11 önde gitti.

Maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Yunanistan mücadeleyi 28-20 kazandı.

Alınan bu sonuçla Avrupa Elemeleri 1. Grup maçlarını Yunanistan 12 puanla birinci, Belçika ise 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Grubu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama şansını kaybetti.