Hemsball İl Temsilciliği'nden Kabakcı'ya ziyaret

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Hemsball İl Temsilcisi Soner Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek Hemsball branşını tanıttı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Çelik; Çocukların psikomotor gelişimini desteklemek, odaklanma ve konsantrasyon gelişimini sağlamak, denge gelişimini sağlamak, zihinsel koordinasyonu sağlamak, refleksleri geliştirmek, esneklik kazandırmak, hareketsiz kalma, obezite ve stres sorunlarına da çözüm getirmek, aile bireylerine ve topluma spor bilinci kazandırmak, stres atmak, sporu ve birlik beraberliği sevdirmek gibi bir çok faydasının olduğunu belirterek Hemsball branşının ilimizde ve ülkemizde hızla geliştiğini söyledi.

Oyun kuralları ve branş hakkında Çelik'ten bilgi alan İl Müdürü Kabakcı; Hemsball'ın oldukça zevkli ve ilgi çekici bir branş olduğunu belirterek "Hemsball'in çocukların psikomotor gelişimini desteklemek, yaşlıların fiziki aktivitelerini arttırarak sağlıklı yaşamlarına destek olmak, Engelli insanların fiziki aktivitelerine yardımcı olarak spor yapmalarını sağlamak gibi her yaştan ve kesimi kapsayan bir branş olması oldukça ilgi çekici, bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kayseri'de Hemsball branşının gelişmesi için her türlü desteği sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ