Helsinki maçında 3 dakikada 2 gol atan Valencia taraftarları mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Helsinki maçında 3 dakikada 2 gol atan Valencia taraftarları mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti

Helsinki maçında 3 dakikada 2 gol atan Valencia taraftarları mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Helsinki'yle karşılaşıyor. Karşılaşmaya sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın 3 dakikada attığı 2 gol damga vurdu. Performansıyla taraftarları mest eden Ekvatorlu futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yle oynadığı Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 11 ve 14. dakikalarda attığı gollerle dikkat çekti.

YÜKSELEN FORM GRAFİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Performansıyla kendine hayran bırakan Enner Valencia için sarı-lacivertli taraftarlar 50 binin üzerinde paylaşım yaptı. Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinden sonra performansı yükselen ve son olarak ligde oynanan Antalyaspor maçında da gol atan Ekvatorlu futbolcu, formuyla taraftarları mest etti.

Kanarya tur için sahada! Helsinki-Fenerbahçe maçı başladı
Kanarya tur için sahada! Helsinki-Fenerbahçe maçı başladı
Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan Zanka, Royal Antwerp'e transfer olmaya çok yakın
Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan Zanka, Royal Antwerp'e transfer olmaya çok yakın
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Helsinki maçında 3 dakikada 2 gol atan Valencia taraftarları mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 20:08:06. #1.13#

title