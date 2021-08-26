Helsinki maçında 3 dakikada 2 gol atan Valencia taraftarları mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Helsinki'yle karşılaşıyor. Karşılaşmaya sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın 3 dakikada attığı 2 gol damga vurdu. Performansıyla taraftarları mest eden Ekvatorlu futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yle oynadığı Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 11 ve 14. dakikalarda attığı gollerle dikkat çekti.

YÜKSELEN FORM GRAFİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Performansıyla kendine hayran bırakan Enner Valencia için sarı-lacivertli taraftarlar 50 binin üzerinde paylaşım yaptı. Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinden sonra performansı yükselen ve son olarak ligde oynanan Antalyaspor maçında da gol atan Ekvatorlu futbolcu, formuyla taraftarları mest etti.