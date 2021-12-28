Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'e Fransa'dan 2 teklif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'e Fransa'dan 2 teklif

Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'e Fransa'dan 2 teklif
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Fransa Lig 1 ekipleri talip oldu.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Fransa Lig 1 ekipleri talip oldu.

2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı. Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den de Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi. Özellikle Edgar Ie'nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor.Öte yandan Çetin'in ismi sezon başı Trabzonspor ve Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.


- İstanbul

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

 Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title