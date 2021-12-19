Hekimoğlu Trabzon: 3-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Ergun (xx), Sefa Özcan (xx), Efe Kurtuluş (xx)

SARI KARTLAR: Onur, İbrahim (Somaspor) - Yunus Emre, Hakan Yeşil, Mehmet ( Hekimoğlu Trabzon )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iki haftadır galibiyete hasret kalan Somaspor, evinde şampiyonluk yarışındaki Hekimoğlu Trabzon'u farklı yenerek tekrar çıkışa geçti: 3-0. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi 48'inci dakikada Yılmaz, 52'nci dakikada Uğur ve 76'ncı dakikada Özcan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bu skorla puanını 29'a çıkaran Somaspor, Play-Off yarışında yeniden umutlanırken, Trabzon temsilcisi 37 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

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