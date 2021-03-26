Hedef, sporla büyüyen nesiller yetiştirmek
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Hedef, sporla büyüyen nesiller yetiştirmek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hedef, sporla büyüyen nesiller yetiştirmek

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Hedefimiz sporla büyüyen ve sporu bir yaşam şekli haline dönüştüren nesiller yetiştirmek.

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Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Hedefimiz sporla büyüyen ve sporu bir yaşam şekli haline dönüştüren nesiller yetiştirmek." dedi.

AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'ı ziyaret etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tesislerinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Yılmaz, Kasım Birol Yılgın ve Mustafa Çakır katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulübün yaz ve kış spor okullarıyla her yıl binlerce çocuk ve gencin sporla buluşturulduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Çatal, "Kulübümüz gelecek nesillerimize çeşitli branşlarda spor yapma imkanı sunuyor. Hedefimiz sporla büyüyen ve sporu bir yaşam şekli haline dönüştüren nesiller yetiştirmek" dedi. Çatal, çocuk ve gençlere, tam donanımlı tesislerde, farklı branşlarda spor yapma imkanı sunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye de teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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