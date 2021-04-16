HEAŞ'ın hava taksi ve iş jeti markası "Vatanjet", hizmet vermeye başladı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin (HEAŞ), hava taksi ve iş jeti alanlarındaki markası "Vatanjet", ticari faaliyetlerine başladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin (HEAŞ), hava taksi ve iş jeti alanlarındaki markası "Vatanjet", ticari faaliyetlerine başladı.

Vatanjet İş Jeti/Hava Taksi İşletme Direktörü Onur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcular ile buluşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yılmaz, 14 kişilik özel yolcu uçağının havalandırma sisteminin, kabine yüzde 100 taze hava sağladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bireysel veya grup olarak sağlıklı uçuş için beklentileri karşıladıklarını belirtti.

Blok uçuş saati uygulaması başlattıklarını dile getiren Yılmaz, satın alınan uçuş saatleriyle yıl boyunca istenen tarihlerde kullanmanın mümkün olduğunu ve fiyat avantajı sağladığını bildirdi.

Yılmaz, kamu tarafından sunulan hava taksi hizmeti standartlarını yükseltmekte iddialı olduklarını anlatarak, "Müşterilerimize rahat, geniş ve fonksiyonel kabin, kabin eğlence sistemleri, yüksek kalitede servis, lezzetli soğuk ve sıcak ikramlar ile sağlıklı ve zinde bir uçuş sunuyoruz. Yolcularımız ayrıca uçağımızın gövde, kanat ve kuyruk bölgesindeki kameralar vasıtasıyla kalkış, iniş ve seyahat boyunca dış görüntüleri izleme imkanına da sahipler." dedi.

Hava taksi hizmetinin daha erişilebilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Bu hizmete ihtiyaç duyacağını düşündüğümüz tüm yerli ve milli kuruluşlarımızla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) gibi kurumlarla ve Anadolu'daki oda ve derneklerle iş birlikleri kurmak için iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak