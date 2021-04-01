HDP'li Kerestecioğlu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınması için mücadele edeceklerini bildirdi
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HDP'li Kerestecioğlu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınması için mücadele edeceklerini bildirdi

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
HDP'li Kerestecioğlu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınması için mücadele edeceklerini bildirdi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini ifade ederek, kararın geri alınması için mücadele edeceklerini söyledi.

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HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini ifade ederek, kararın geri alınması için mücadele edeceklerini söyledi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının hukuki olmadığını savundu.

Sözleşme mevzuatına göre çekilme kararının 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğine işaret eden Kerestecioğlu, kararın geri alınması için mücadele edeceklerini bildirdi.

Kadınların sözleşmeden vazgeçmediğini her platformda gösterdiğini belirten Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar çekilme kararına karşı çıktıkları için sokaklarda şiddete uğruyorlar. Biz tüm sivil toplumu birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Temmuz ayına kadar bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmeliyiz. İnadına, 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece kadını değil, herkesi ilgilendiriyor. Sözleşme taciz, tecavüz dahil her türlü şiddetten korur. Biz 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' dedikçe aslında heba ettikleri şey kendi bekaları için kadınların hayatları oluyor. Buna asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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