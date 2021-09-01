HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da mitinge katıldı Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da mitinge katıldı Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da mitinge katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu saatten sonra kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'barış ittifakı' olmalıdır.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu saatten sonra kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'barış ittifakı' olmalıdır. Herkes 'barış ittifakı' üzerinde çalışmalıdır, yoğunlaşmalıdır ve bu ittifakı hayata geçirmelidir." dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Van'da düzenlenen mitinge katılan Buldan, barışın adalet, özgürlük, emek ve alın teri olduğunu söyledi.

Bu topraklarda büyük acıların yaşandığını, büyük bedellerin ödendiğini, barış, demokrasi ve özgürlükler adına büyük mücadelelerin verildiğini belirten Buldan, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini özellikle vurguladıklarını aktardı.

"Ne Kürt sorunu ne de barış sorunu sadece HDP'nin sorunu olmamalıdır. Bu ülkede vicdanı olan herkesin sorunu olmalıdır." diyen Buldan, şöyle devam etti:

"Buradan siyasal ve toplumsal muhalefete, tüm demokrasi güçlerine, parlamentoya, sivil toplum örgütlerine, aydınlara, yazarlara, akademisyenlere ve bu ülkede vicdanı olan herkese bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu saatten sonra kurulması gereken bir ittifak varsa o da 'barış ittifakı' olmalıdır. Herkes 'barış ittifakı' üzerinde çalışmalıdır, yoğunlaşmalıdır ve bu ittifakı hayata geçirmelidir. Çünkü Türkiye'nin en acil ihtiyacı barıştır. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye halklarının barış ittifakını oluşturması için bugünden itibaren bu ittifak üzerinde çalışmasının önemli olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. 27 Eylül'de Ankara'da ilkelerimizi, perspektifimizi, çözüme dair hem Kürt sorununa hem de Türkiye'de yaşanan birçok sorunun çözümüne dair HDP'nin ilkeleri dediğimiz bir deklarasyonu Türkiye kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyoruz. Bu ilkeler açıklandıktan sonra Türkiye halklarının HDP etrafında kenetleneceğine inanıyoruz."

Mitinge, HDP'nin bölge milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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