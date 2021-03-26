HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında Maltepe Cemevi Derneği'ni ziyaret etti.

Cemevi'nde taziyesi olan vatandaşlara başsağlığı dileyen Buldan, daha sonra Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

Ülkede herkesin adalete ihtiyaç duyduğunu belirten Buldan, sadece kendileri için değil, herkes için adalet istediklerini söyledi.

HDP'ye açılan kapatması davasına ilişkin konuşan Buldan, "HDP'nin kapatılması da gündemde olan bir mesele. Ancak HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, milyonların birlikte yürüdüğü bir parti. O yüzden de biz kapatılma davası da başta olmak üzere HDP olarak tüm alanlarda mücadele etmeyi önümüze bir hedef olarak koyduk. Böyle bir gidişat var ama bu gidişatı hep birlikte Alevisi, Sünnisi, Türk'üyle, Kürt'üyle hep birlikte büyük bir başarı elde edene kadar yürüteceğiz." diye konuştu.

Buldan, daha sonra Koçgiri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Rıza Karaman, dernek çalışmaları hakkında Buldan'a bilgi verdi.

Buldan'a, HDP İstanbul Milletvekilleri Zeynel Özen ve Ali Kenanoğlu, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP İstanbul Eş İl Başkanı Erdal Avcı ve bazı parti meclisi üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:40:34. #1.14#
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