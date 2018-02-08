Hdp Eş Genel Başkanı Kemalbay Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "3. Büyük Kongremizde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar." dedi.

Kemalbay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin 11 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği kongreyle ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Geçen hafta düzenlenen kadın konferansı ve genel konferansta, partinin politikaları ile politik ve örgütsel hedeflerinin tartışıldığını belirten Kemalbay, şöyle devam etti:

"Konferansların ardından komisyonlarımız da çalışmalarını yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda kongremizde eş genel başkan adayları ve parti meclisi üyeleri de şekillenmeye başladı. Mutabakat komisyonumuz kongremizde eş genel başkan adaylarının kimler olacağına dair bir ortaklaşma, bir mutabakat sağlamış durumda. İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekilimiz Sezai Temelli bu mutabakat komisyonundan çıkan isimler oldu. Kongremizde eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar."

Kongrenin 2018'in son derece kritik olacağı anlayışıyla düzenleneceğini ifade eden Kemalbay, kongreye yüksek bir katılım beklediklerini aktardı.

Kemalbay, "Kongremiz adeta bir muhalefet şenliği içerisinde olacak. Kongrede barışı, özgürlükleri, çoğulcu demokrasiyi, adaleti, halkların kardeşliğini simgeleyen bir buluşma gerçekleştireceğiz." dedi.

Kongrede emek, kadın, halklar ve özgürlükler mücadelesini birleştirme sözünü vereceklerine değinen Kemalbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu buluşmayı uluslararası enternasyonalist bir mücadele olarak inşa edeceğiz. Kongremiz aynı zamanda güçlü bir barış çağrısı ve mücadelesinin de startını vermiş olacak. Hep beraber, elbirliğiyle bu süreci göğüsleyeceğiz. Yeni seçilen kurullarımız güçlü, direngen yeni bir dilin yakalanması ve özellikle toplumun büyüyen, artan sorunlarını karşılayacak, bu sorunlarla baş edebilecek ciddi bir örgütlülüğü, radikal demokrasi olanaklarını yaratacak ve toplumsal mücadele odaklarına nüfuz eden bir saha çalışmasını hedefleyecek.

Önümüzdeki dönem halkların kazanacağı, faşizmin yenileceği bir yıl olacak. Kongremiz de bu mücadelenin startının verildiği yer olacak."

Kemalbay, herkesi kongreye davet etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kemalbay, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in ağır bir grip geçirdiğini, toplantıyı bu nedenle kendisinin yaptığını söyledi.

Kemalbay, TBMM Başkanvekili Buldan'ın Eş Genel Başkan seçilmesi durumunda yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi.