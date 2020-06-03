Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı Fenerbahçe bir süredir çalışmalarını TFF'nin Riva tesislerinde sürdürüyordu. Sarı-lacivertli takım Süper Lig maçı öncesi hazırlık maçı yapmak için TFF'ye başvurdu ancak gerekli izinler çıkmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı oynamak için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Sarı-lacivertlilerin başvurusunu inceleyen TFF, bu talebi uygun bulmayarak reddetti. Fenerbahçe, mevcut kadrosundan iki takım oluşturarak hazırlık maçı oynayacak. FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Konu ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" denildi.