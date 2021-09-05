Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1
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Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1

Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'e verilen milli arada FT Antalyaspor hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'e verilen milli arada FT Antalyaspor hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'e verilen milli arayı FT Antalyaspor hazırlık maçıyla değerlendirdi. Bir yandan Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar hazırlık maçında Belekte'ki bir spor merkezinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

51. dakikada Damjan Djokovic'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Antalyaspor, 53. dakikada Ghacha ve 60. dakikada Wright'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Süper Lig'in 3. Haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti.

FT Antalyaspor, Diogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Amilton, Ghacha, Wright ilk 11'iyle sahaya çıkarken, Çaykur Rizespor; Tarık, Alper, Selim, Djokovic, Boyd, Phiri, Emir Han, Baiano, Anıl, Sabo, Eren'le sahada yer aldı.

FT Antalyaspor, 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. - ANTALYA

Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 - Haberler Spor
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