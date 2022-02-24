Hazır giyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021 yılında gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77'lik katkı sağlayan 77 üyesi için "2021 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül törenini düzenledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, "2021 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül törenine ev sahipliği yaptı. Birlik, 2021 yılında gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77'lik katkı sağlayan 77 üyesine ödül takdim etti.

Geçen yıl 69 firmaya ödül verildiğini, bu yıl bu sayının 77 firmaya çıktığını ifade eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerini hatırlattı.

Sertbaş, "Birliğimizin genel kurulu 7 Nisan'da yapılacak. Teması dünyadaki dönüşümün merkezindeki kavram 'contact-less/temassız' olan EİB 16'ıncı Moda Tasarım Yarışmamızın finalini de 23 Mart'da gerçekleştireceğiz. Hazır giyimde dönüşüm için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim gündemimizde ilk sırada" dedi.

Eskinazi: "İki sektörümüz, Türkiye geneli ihracatın yüzde 14'ünü gerçekleştiriyor"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise hazır giyim ve tekstil sektörlerinin 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 24 artışla toplamda 30,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Eskinazi, "Ege Bölgesi'nden ise 2021 yılında yüzde 21 artışla 1,8 milyar dolar ihracatımız var. İhracatın yıldızlarının daha da artması, istihdamın artırılması, 2022 yılında iki sektörde Bölgemizden yapılan ihracatta 2 milyar doları geçmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi gerekiyor" diye aktardı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi