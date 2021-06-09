Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan MASAK açıklaması
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Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan MASAK açıklaması

Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan MASAK açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hazine Maliye Bakanlığı tarafından MASAK ilgili yapılan açıklamada: "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddialara yönelik olarak bir açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere MASAK'ın görev ve yetkileri arasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır.

Bu kapsamda, iddia edildiği gibi 05.11.2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28.12.2020 tarihinde ve nihai rapor da 20.01.2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir.

Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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