Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi.

İKİ YARDIMCI GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

İKİ GENEL MÜDÜRLÜKTE DE GÖREVDEN ALMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansman Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı. İki ismin yerine atanan olmadı.

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

9 Ekim 1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan, Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3. dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Birçok STK örgütünde yöneticiliği ve üyeliği bulunan Gürcan, son olarak AK Parti İstanbul İl Başkan YardımcısıMali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mahmut Gürcan

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