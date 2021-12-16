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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansman Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı. İki ismin yerine atanan olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

9 Ekim 1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan, Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3. dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Birçok STK örgütünde yöneticiliği ve üyeliği bulunan Gürcan, son olarak AK Parti İstanbul İl Başkan YardımcısıMali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldıMahmut Gürcan

Servet Uzun
Servet Uzun
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