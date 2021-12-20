Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. TL mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek" diyerek duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi haberinin ardından dolarda ciddi gerileme yaşandı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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