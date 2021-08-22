Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
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Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra yeterli puan alamayıp atanamayan öğretmen Onur Güldiker, köylerin de büyükbaş hayvanlar için yem ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim...

Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra yeterli puan alamayıp atanamayan öğretmen Onur Güldiker, köylerin de büyükbaş hayvanlar için yem ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim serasına dönüştürdü.

Onur Güldiker, Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesinde yaşamını sürdürürken Sosyal Bilimler Fakültesini kazanıp mezun olduktan sonra yeterli puanı alamadığı için atanamadı. Bu nedenle Güldiker, ağabeyi Uğur ve annesi Döndü Güldiker'in desteğiyle köylerinde herkesin olmaz dediği tropikal meyve üretim serası kurarak ilki gerçekleştirdi. Genç çiftçi ağabey-kardeş annelerinden de destek alarak bölgede ilk kez ekilen Pasiflora (çarkıfelek) bitkisi ve ejder meyvesi ile üretime başladı. Ağabey-Kardeş tropikal meyve üretim merkezlerinden olmayı hedefliyor.

Ailelerinin büyükbaş hayvanlar için ot ektikleri tarlayı tropikal meyve ve fidan üretim merkezine dönüştüren Onur ve Uğur Güldiker kardeşler şimdilerde genç çiftçi olarak modern tarım ile tropik meyve üretimi gerçekleştiriyor. Üretici Onur Güldiker, mahallede alternatif tarım yapmaya başladıklarını söyleyerek, "2 dönüm arazide çarkıfelek bitkisi ve ejder meyvesi serası yaptık. Daha önce hayvanlar otlasın diye ot ekiyorduk. Ürün araştırıp, ülkemizde de ejder meyvesi ve pasiflora bitkisinin geliştiğini gördük. Bu meyvelerin tüm çeşitlerini yetiştireceğiz. Çevremiz ilk başta bu durumu yadırgadı. Daha önce burada olmaz yapamazsınız diyenler oldu. 6 aylık bir emek var. Şuan bebek gibi bakıyoruz. Her gün sıcaklara aldırmadan tüm zorluklarına rağmen bebek gibi büyütüyoruz. Pasiflora yaprakları çay, meyvesi satılan bir ürün. Saat çiçeği çarkıfelek olarak biliniyor. Birçok alanda şifa ve vitamin deposu olan bir bitki. Yaklaşık 100 bin TL'lik bir yatırım yaptık. İlk yıl yarısını karşılayacağız. Diğer seneler bu gelir aratarak sürecek. Antalya Mersin'e yumurtalıkta üretim yaparak üretimi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Fide talepleri yoğun. İlk hasadımızı 2022 yılı mart ayında yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Anne Döndü Güldiker, oğlunun destekçisi olduğunu ifade ederek seranın bakımına fidelere bebek gibi baktıklarını çocuklarına destek olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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