Hayırsever muhtar takdir topluyor

Mudanya Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerinde destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşup, 60 ailenin ramazan sofrasını doldurarak yüzlerini güldürdü.

Mudanya Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerinde destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşup, 60 ailenin ramazan sofrasını doldurarak yüzlerini güldürdü.

Korona virüs pandemisi süreci içinde aralıksız devam eden gıda, odun, kömür, ev eşyası, tekerlekli sandalye, uzaktan eğitim için tablet ve bilgisayar yardımlarından sonra vaka artışlarıyla birlikte 11 ayın sultanı ramazan ayı arifesinde 60 aileye daha kuru gıda paketleri ve yanında kahvaltılık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için alışveriş çeklerini ATV'si ile bizzat dağıtan Muhtar Şeref Şaş, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, inancı ile hiçbir ayrım gözetmeksizin gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahibi mahallelimizin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Tüm emeği geçenlere ve ekibime teşekkür ediyorum. Amacımız olağanüstü pandemi sürecinde acıları dindirmek, dindiremiyorsak hafifletmek, toplumsal huzur ve barışımıza katkı sağlamak. Herkes bilmeli ki anı yaşıyoruz. Dün dünde kaldı. Gelecek ise henüz bize ulaşmadı. İçinde yaşadığımız şu an insanlık namına neyi gerektiriyorsa hiçbir gelecek hesabı yapmadan, beklenti içinde olmadan Allah rızası için koşturmanın mutluluğunu tadanlardanız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı