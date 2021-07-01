Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek
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Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek

Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş hayatını sürdüren Taşdemirel İnşaat Firması sahibi hayırsever iş adamı Kamuran Taşdemirel, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor'a forma desteği verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş hayatını sürdüren Taşdemirel İnşaat Firması sahibi hayırsever iş adamı Kamuran Taşdemirel, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor'a forma desteği verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden Malazgirtli iş adamı Kamuran Taşdemirel, 1071 Malazgirt Spor'a destek vererek, sponsor olduğunu açıkladı. Muşlu ve Malazgirtli iş adamlarının amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini ifade eden Taşdemirel, "Ben kendim Malazgirt'in Oğuzhan köyünde doğdum. Şimdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet ediyorum. Çok şükür işlerim burada çok iyi. Bende ilçemin tek amatör spor kulübü olan 1071 Malazgirt Spor'a yardım etmeyi, sponsor olmayı kendime borç bildim. Spor, siyaset ötesi bir şey. Amatör kulüpler de siyasete alet edilmeden, marka amaçlı kullanılmadan büyümelidir. Bize böyle bir talep geldiğinde, biz de hiç düşünmeden tamam dedik. Tarihi ilçemde yaşayan gençler bizim geleceğimiz. Bu gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırım. İlk etapta tarihi öneme sahip olan ilçe takımına 2 takım olmak üzere yaklaşık 50 adet forma yaptırdım. Daha sonra Allah'ın izniyle 1071 Malazgirt Sporumuza destek olmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar bu formalarla başarılı olsunlar" dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamımız Kamuran Taşdemirel, kulübümüzün sporcularının yüzünü güldürdü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle hayırsever iş adamlarımız oldukça, takımımızın sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu. - MUŞ

Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spor'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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