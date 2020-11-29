Hayırsever iş adamı dezenfektan standı bağışladı
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Hayırsever iş adamı dezenfektan standı bağışladı

29.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:44
Hayırsever iş adamı dezenfektan standı bağışladı

Adana Ticaret Odası (ATO)Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İspir, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 200 adet ayaklı dezenfektan standı bağışında bulundu.

Adana Ticaret Odası (ATO)Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İspir, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 200 adet ayaklı dezenfektan standı bağışında bulundu.

Hayırsever iş adamı Fatih İspir, özel olarak yaptırdıkları 200 adet dezenfektan stantlarını Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

İspir, Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız'a stantları teslim ederken, salgının seyrine ilişkin bilgi alışverişinde de bulundu.

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Çağın vebası olan Covid -19 pandemisinin dünyada ve Türkiye'de etkisini artırarak sürdürdüğünü, bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurgulayan iş adamı İspir, bu süreçte herkesin üzerine düşenden fazlasını yapmaya özen göstermesi gerektiğini bildirdi.

İspir, herkesin sadece kendisinden değil çevresinden de sorumlu olduğunu ifade ederek, "Bu işin şakası yok. Salgın tahmin edilenden de büyük boyuta ulaştı. Bu süreçte her bir vatandaşımıza düşen görev hem kendisini hem de çevresini korumak için kurallara uymaktır" dedi. - ADANA

Hayırsever iş adamı dezenfektan standı bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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