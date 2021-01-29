Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı

Sarıgöl'de hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü (85) ile torunu Hüseyin Gümüşlü'nün (39) desteğiyle yaptırılan anaokulu binası ve tedavi merkezi, törenlerle hizmete açıldı.

Sarıgöl'de hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü (85) ile torunu Hüseyin Gümüşlü'nün (39) desteğiyle yaptırılan anaokulu binası ve tedavi merkezi, törenlerle hizmete açıldı.

Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği ve dede Hüseyin Gümüşlü tarafından yaptırılan Hüseyin - Sermin Tüfekçi Anaokulu'nun iki katlı ve 6 derslikli ek binasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş, Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan ve okul müdürlerinin katıldığı törende konuşan Hüseyin Gümüşlü, özellikle okul ve Kuran kursu binası yaptırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gümüşlü, "Bu binalar bana mutluluk, huzur vermekte. Bu dünyada bir eser bırakmak kadar güzel bir şey olamaz. Çocuklarımız burada iyi yetişsinler inşallah." dedi.

Törende Kaymakamı Arıkan, Gümüşlü'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Törenin ardından aynı ismi taşıyan torununun Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde yaptırdığı Pandemi Tedavi Merkezi'nin açılış törenine geçildi.

Törende konuşan torun Hüseyin Gümüşlü, "Ben de dedemin yaptıklarını örnek alıyorum. Elimden geldiğince ilçeme hizmet edeceğim." dedi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Karaduman ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, dede ve torununa teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakamı Ali Arıkan da çok anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Dede ve torunu, ilçenin gelişmesi için, her türlü yardım yapmaları gurun vericidir. Kendilerini teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan