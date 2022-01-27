BATMAN (İHA) - Hayır için bir araya geldiler, 4 engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye aldılar

BATMAN Batmanlı işletme sahibi Mirkan Yıldız, gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekibiyle sosyal medyada topladığı bağışlarla Batman'da, ihtiyaç sahibi 4 engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye aldı.

Bir işletme sahibi olan Mirkan Yıldız, taziyesi olan ailelere destek olmak için gönüllü olarak taziye yemekleri için aşçılık yapmaya başladı. Hayır işlerine devam eden Yıldız, daha sonra 15 kişilik bir grup haline gelip sosyal medyada başlattıkları bağış kampanyaları ile ihtiyaç sahibi aileleri ve engelli vatandaşları tespit edip onlara yardımlar ulaştırmaya devam etti. Yıldız, son olarak sosyal medyada başlattığı kampanya sayesinde belirli birkaç dernek ile hareket ederek 4 engelli çocuğa akülü, tekerlekli sandalye hediye etti.

Acılı ailelerin yüklerini biraz olsun hafifletmek için taziye yemeklerinde ücretsiz şeflik yaptığını belirten Yıldız, tek başına girdiği yoldu şu an 15 kişilik bir ekibi olduğunu söyledi. Yıldız, "15 kişilik ekibimle beraber yetim, öksüz ve ihtiyaç sahipleri ailelerle yönelik çalışmalar yapıyorum. Gerek kıyafet gerek gıda gere beyaz eşya tarzında. Bizler, sadece 7 ay içerisinde 3 bin 500 aileye destekte bulunduk. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Bu paylaşım sonuçlarında bize gelen bağışlarla bizler de yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere destek veriyoruz. Bu yolda olduğumuz için çok çok mutluyuz. En son olarak da 4 kardeşimize akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Bizlere destek veren herkesten Allah razı olsun. İyilik bulaşıcıdır, en büyük zenginlik gönül zenginliğidir" dedi.