Havza'da projelere 54,1 milyon TL hibe

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Havza ilçesinde 388 projenin kurumlarınca desteklendiğini, 109 milyon 423 bin 361 lira maliyetli bu projelerin 54 milyon 13 bin 582 lira tutarında hibe kullanmaya hak kazandığını açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği iş birliği ile düzenlenen 11. Başvuru Çağrı İlanı IPARD Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bilgilendirme toplantısında TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında çıkılan 11. Çağrı Dönemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Turan, "Hazırlanacak olan projelerde yer alacak olan Havza Yerel Eylem Grubu referans mektubu ile sıralama kriterinde artı 10 puan avantajlı olunacak. Destekleme için son başvuru tarihi 9 Şubat. Bu çok önemli bir avantaj. Havza'da 388 proje, kurumumuz tarafından destekledi. 109 milyon 423 bin 361 lira maliyetli bu projeler 54 milyon 13 bin 582 lira tutarında hibe kullanmaya hak kazandı. Havza OSB'de TKDK destekli 3 projemiz devam ediyor ve bu projelerin toplam maliyeti 35 milyon 762 bin 942 lira. Bu projeler ise toplamda 17 milyon 128 bin 808 lira hibe almaya hak kazandı. İnşallah daha çok projeye daha çok hibe desteği sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Tanıtım sonrası konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'de kurulacak ve tarımsal üretime dayalı üretim yapacak tesislerin artması ile ham madde ihtiyacının artacağını belirterek, "Bu ihtiyacı kendi kırsal bölgelerimizden karşılayabiliriz. İlçemizde kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile kurulan Havza YEG Derneğimizin bunun ile ilgili ciddi projeleri var. Bu tür hibe destekleri yarın ihtiyaç duyacağımız tarımsal ham maddelerin üretim yapacak olan çiftçilerimiz için önemli bir kaynak ve bu kaynaktan mutlaka yararlanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, tarımsal işletme sahipleri ve çiftçiler katıldı. - SAMSUN