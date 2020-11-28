Havza'da 23 bin 600 makaron ele geçirildi
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Havza'da 23 bin 600 makaron ele geçirildi

28.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:36
Havza'da 23 bin 600 makaron ele geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde 23 bin 600 makaron ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 23 bin 600 makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mayıs Mahallesi'nde bir araçta kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Araçta yapılan aramada 18 bin 200 içi doldurulmuş, 5 bin 400 de boş makaron ele geçirdi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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