Havuzlar spor okuluyla şenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuzlar spor okuluyla şenlendi

Havuzlar spor okuluyla şenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor. Havuzlar minik küçük yüzücülerle şenlenirken, Yaz Spor okulları 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen spor okullarında 28 Haziran'da başlayan yüzme eğitimlerinde ilk dönem çalışmaları tamamlandı. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin 5 farklı havuzunda sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde düzenlenen Spor Okulları'nda yüzme branşında öğrenciler, Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Yüzme Havuzları'nda eğitim gördüler. İlk dönemde 850'ye yakın öğrenci havuzlarla buluşurken, ikinci dönem 26 Temmuz-13 Ağustos, üçüncü dönem ise 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fethiye Spor Kompleksi yüzme havuzunda ilk dönemi başarıyla tamamlayan küçük yüzücülerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, taekwondo, cimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıt yaptıranların sayısının 3 bini aştığını söyledi. Amaçlarının çocukların daha sağlıklı gelişmesi için sporla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, spora yaptıkları yatırımların karşılığını da ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılı derecelerle aldıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Gaziantep'te yapılan Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında dereceye giren sporcuları da tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havuzlar spor okuluyla şenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:12:36. #1.15#

title