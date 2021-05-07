Havayolu sektörüne pandemi darbesi

Finans Derneği Başkanı Dr. Batuğhan Karaer, kısıtlamalar ve bilet satışlarının yetersiz olması nedeniyle havayolu şirketlerini sessiz ve endişeli bekleyiş içine soktuğunu söyledi.

Finans Derneği Başkanı Dr. Batuğhan Karaer, kısıtlamalar ve bilet satışlarının yetersiz olması nedeniyle havayolu şirketlerini sessiz ve endişeli bekleyiş içine soktuğunu söyledi. Karaer, pandemi başladığından beri 2 binin üzerinde uçağa sahip 42 havayolu şirketinin iflas ettiğini belirtti.

Dr. Batuğhan Karaer, turizm sektörünün ne kadar aşağıya yuvarlandığını 2020 yılı sonu gerçekleşen zararlar ve borç yükünden rahatlıkla anlayabildiklerini belirtti. Karaer, "2020 yıl sonunda, Türk Hava Yolları 742 milyon Dolar, Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu 6,7 milyar Euro, United Airlines 7,1 milyar Dolar, kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir yılı zararla kapatmayan Soutwest Airlines 3,1 milyar Dolar ve diğer tüm havayolları önemli boyutlarda zarar açıkladılar. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle havayolu şirketlerinin toplamda 118 milyar Doların üzerinde zarar edebileceğini ve talebin yüzde 65,9 oranında düştüğünü dile getiriyor. Diğer yandan IATA şirketlerin 2021 yılının sonuna doğru ancak kara geçebileceğini de belirtiyor" dedi.

"Endişeli bekleyiş sürüyor"

Havayolu şirketlerinin pandemi nedeniyle zor durumda olduklarının altını çizen Karaer, "Yeni yıla girerken aşı uygulamalarının hayata geçmesi ile birlikte umutlar artsa da kısıtlamalar ve bilet satışlarının yetersiz olması sektörü sessiz ve endişeli bekleyiş içine soktu. Şu anda sektör olası bir ani talep artışına da cevap verebilecek durumda değil çünkü hazırlıklar maddi olanaksızlıklar nedeni ile oldukça yavaş ve zayıf ilerliyor" diye konuştu.

"İflasını açıklayacak şirketlerin haberleri gelmeye devam edecek"

Pandemi öncesi şirketlerin finansal görünümleri arasındaki farklar gri tonlarda seyrederken, çoğunluğun artık siyah bölgeye geçtiğine dikkat çeken Dr. Batuğhan Karaer, "Pandemi sonrasındaki süreçte de siyahlar ve beyazlar şeklinde net çizgilerle ayrılan finansal görünümlerin olacağı kaçınılmaz. Çünkü mali yapısı çok fazla bozulmayan veya kendi devletlerinden yeterli yardımı alan şirketler, pandemi sonrasında daha hızlı toparlanırken diğer zayıf şirketlerin de bölge ve hatlarını ele geçirmeye başlayacaklar. Çünkü güçlü şirketler kar marjlarında esnekliğe sahip olabilecekken, zayıf olanlar karlılıklarından ödün veremeyecekler. Dolayısı ile şirketlerin 2021 yıl sonu ve 2022 yılının başlarında siyah veya beyaz alana doğru ayrıştıklarını çok net görebileceğiz. Pandemi sürecinden çıkarken yeni iş birlikleri ve birleşmelerin olmasının yanı sıra iflasını açıklayacak şirketlerin haberleri gelmeye devam edecek. Diğer yandan aşı uygulamasında ileride olan ve bağışıklığa en çabuk ulaşan ülkelerin havayollarını da unutmamak gerekiyor. Şimdilik ABD, Çin ve İngiltere önde gidiyor. Her ne kadar mali yapıları bozulmuş olsa da ABD ve Çinli havayolu şirketleri, iç hat uçuşları ve bazı uluslararası uçuşların artması ile birlikte krizden çıkış konusunda bir ivme kazanabilir ve bu durum onların diğer şirketlerin önüne geçmesini sağlayabilir" şeklinde konuştu.

"42 havayolu şirketi iflas etti"

Pandemi sürecinde 42 havayolu şirketinin iflas ettiğini belirten Karaer, "Pandemi sürecinin başladığı günden bugüne kadar iki binin üzerinde uçağa sahip 42 havayolu iflas ederken, bazıları kamulaştırıldı. Diğer yandan dünyanın dört bir tarafından 30'a yakın yeni havayolu şirketlerinin kurulduğu ya da kuruluş çalışmalarının başladı. Yeni şirketlerin stratejileri ve atacağı adımlar sektöre nasıl bir hareket getirecek zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı