Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA - Spor
 - Güncelleme:

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAAF) Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAAF) Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Erdemli Atış Poligonu'nda 1 Şubat'ta başlayan organizasyonun son gününde, 10 metre tabanca atışları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Gelecek adına özellikle genç ve yıldız sporcuların umut verdiklerini belirten Çolakoğlu, "Hakem arkadaşlarımız, Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) yeni sistemini çok iyi işlediler ve sistemi eksiksiz yürüttüler." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda, ferdi tabanca dalında büyük erkeklerde Serdar Demirel, genç erkeklerde Adnan Efe Uçar, yıldız erkeklerde Zafer Tiryaki ve yıldız B erkeklerde Egehan Rüzgar Banar ilk sırayı aldı.

Ferdi tabanca büyük kadınlarda İlayda Tarhan, genç kızlarda Bilge Alev, yıldız A kızlarda Serra Akkaya ve yıldız B kızlarda ise Esma Demir birinci oldu.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Çolakoğlu verdi.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA - Spor

Atıcılık, Türkiye, Mersin, Silah, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title