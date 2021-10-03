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Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarda soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı.

BURSA (İHA) - Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarda soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arıcıların kapısını çalıyor.

Antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir madde olan propolisin faydaları oldukça fazla. Havaların soğumasıyla birlikte Bursa'da arıcılar gelen yoğun talep üzerine propolis üretimlerini hızlandırdı. Arılar, antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi, bacillus larvae gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır. Son yıllarda insanlar da arıların kovanlarını hastalıklardan korumak için kullandığı propolisi kullanmaya başladı. Bursa'da kovanlara propolis tuzakları yerleştiren arıcılar bu propolisleri zeytin yağında 2 ay beklettikten sonra sıvı hale getiriyor. Bu sıvı propolisler bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından havaların soğumaya başlamasıyla büyük talep görüyor.

Bursalı arıcılar Mehmet Durgut, Metin Kaya ve Faruk Aydın, havaların soğumasıyla birlikte propolis taleplerine yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Propolise büyük talep olduğunu ifade eden Mehmet Durgut, "Her yıl olduğu gibi bu sene de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar propolise büyük rağbet gösteriyor. Türkiye'nin her yerinden propolis talebi var, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, propolis kullanıyor. Çok fazla talep var. Propolisin yanında polen, bal ve arı sütü karışımları da rağbet görüyor. Propolisin 50 ml şişesini 100 liradan satıyoruz" dedi.

Yoğun şekilde propolis üretimi yaptıklarını belirten Metin Kaya, "Havalar soğudu, propolis siparişleri arttı. Vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını güçlendirmek için arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Biz de bu talebi karşılamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşları yerli arı ürünlerini kullanmaları hususunda uyaran Faruk Aydın, "Yerli ürünler yurt dışından gelen ürünlere nazaran daha kaliteli. Vatandaşlar arı ürünlerini bilip güvendikleri yerlerden alsınlar. Böylece daha çok fayda görürler" diye konuştu - BURSA

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

Havalar soğudu, arıcıların propolis mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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