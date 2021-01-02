Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı
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Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı

02.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:35
Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Omar Elabdellaoui, yine bir yılbaşı gecesi havai fişekle gözünü kaybetme noktasına gelen ve 183 gün tedavi gören Arjantinli futbolcu Lucas Viatri ile aynı kaderi paylaştı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlaması sonrası ciddi bir şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar, Arjantinli futbolcu Lucas Viatri ile aynı kaderi paylaştı. 29 Aralık 2017'de Uruguay'ın CA Penarol formasını giydiği dönemde yılbaşı kutlamalarına katılan Viatri, havai fişek nedeniyle yüzünden yaralanmıştı.

TEDAVİSİ 183 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Doktorların, iki gözünün de neredeyse tamamen görme yetisini kaybettiğini açıkladığı Arjantinli futbolcu, 183 gün süren tedavi süreci sonrası 27 maç kaçırmış, ardından sahalara dönmüştü.

SPORCULAR İLK KEZ YAŞAMADI

Öte yandan Kasım 2012'de D.Moskova- Zenit karşılaşmasında kaleci Anton Shunin Zenit taraftarlarının attığı havai fişek ile hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun yanında İsveç'te tribünlerde bir dönem moda olan havai fişek atılması ciddi taraftar yaralanmaları nedeniyle yasaklanırken, NFL'den Jason Pierre- Paul da havai fişek yüzünden ellerini kaybetme noktasına gelmişti.

(Sabah)

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