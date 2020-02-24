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“Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması” projesi birincilik getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Enerji Verimliliği Ödülleri"nde "Kobi Enerji Verimliliği Projesi" alanında "Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması" projesiyle birinci olan SYK Tekstil'i ziyaret etti.

24.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:40
“Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması” projesi birincilik getirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı , (İSO) tarafından düzenlenen "Enerji Verimliliği Ödülleri"nde "Kobi Enerji Verimliliği Projesi" alanında "Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması" projesiyle birinci olan SYK Tekstil'i ziyaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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