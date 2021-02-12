(Havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI-1
12.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:19
Murat KORKMAZ / ÜMRANİYE'de binanın çatısında yangın çıktı.
Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar, devam ediyor.
Görüntü dökümü:
-------------------------Alev alev yanan çatı-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
Kaynak: Demirören Haber Ajansı