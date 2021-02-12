(Havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI-1

Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar, devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan çatı-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı