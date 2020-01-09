(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağmurun ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi aylardır ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı.

09.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:46
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
'da etkili olan sağanak yağmurun ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi aylardır ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı. İSKİ verilerine göre,  barajların su seviyesi bugün yüzde 51.43 olarak ölçüldü. 

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından alarm vermeye başlayan barajlardan bazılarında doluluk  kritik seviyeye kadar düşmüş ve kullanım dışı kalmıştı. Ancak son bir hafta içinde etkili olan sağanak yağmurların ardından 26 Aralık 2019 tarihinde 33.54 olarak ölçülen doluluk oranı 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 37.74'e, bugün ise  yüzde 51.43'e kadar yükseldi.

BİR YIL ÖNCE DOLULUK ORANLARI DAHA YÜKSEKTİ

Ancak İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yükselme oranları, bir önceki yılla kıyaslandığında geride kaldı. 9 Ocak 2018'de İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde barajlarda 757 milyon metreküp su bulunuyordu. Bu gün yapılan ölçümlerdeki su miktarı ise 448 milyon metreküp.  Yağışların devam etmesi halinde barajlardaki su seviyesinin hızla yükselmesi bekleniyor.

BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 96.88 OLARAK ÖLÇÜLDÜDoluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 96.88 ile barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı 65.40 olarak ölçülürken, Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 61.86 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan barajları ise Papuçdere ve Kazandere barajları oldu.  Papuçdere barajındaki doluluk oranı yüzde 4.72 olarak ölçülürken Kazandere barajında yüzde 6.80 olarak tespit edildi. 

9 Ocak 2019 itibariyle İstanbul barajlarındaki su seviyeleriÖmerli barajı                 yüzde 65.40Papuçdere                    yüzde 04.72Sazlıdere                      yüzde 43.88Büyükçekmece             yüzde 37.67Alibeyköy                      yüzde 61.86Terkos                           yüzde 50.74Kazandere                    yüzde 06.84Elmalı                           yüzde 96.88Darlık                           yüzde 73.87Istrancalar                   yüzde 35.72

Görüntü dökümü: --------------

-Terkos Barajının havadan çekilmiş görüntüleri


- İstanbul
Kaynak: DHA
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