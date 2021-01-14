(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
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(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI

14.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:27
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan SAN-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / – KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu yarın başlıyor.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan SAN-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ – KORONAVİRÜSE  karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu yarın başlıyor. HES kodlarını kartlarıyla eşleştirmede son güne kalanlar  İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu. Eşlemesini yapmayanlar yarından itibaren kartlarını toplu taşımada kullanamayacak.

Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde de günlerdir uzun kuyruklar oluştu.  Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, soğuk havada saatlerce sıra beklemekten yakındı.  Bazı vatandaşlar ise  ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini söylediler.

"İNTERNET HATA VERİYOR"

2 saat kuyrukta beklediğini söyleyen Fatma Kara, "İnternetten yapılmıyor. Olmuyor yani. Kaç defa denedim uymuyor bir türlü. Hata veriyor. Belki benimki eski olduğu içindir bilemiyorum. Bu soğukta bekliyoruz. Belki bizim iyiliğimiz için yapılan bir şey ama bu sefer de farklı oldu işte. Hepimiz hastalanacağız. Belli yaş üzerinde insanlarız sonuçtaö diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "1 saat oldu hala sıra gelmedi. Kuyruk uzun. Yaşlılar çok fazla var. Perişan oluyorlar. Gişede 1 kişi çalışıyor. 1 kişi çalıştıkları için hiç yürümüyor" dedi.

"HAVA ÇOK SOĞUK"Hatice Kırklı ise, "2 saat oldu kuyruktayım. Ayaklarımız üşüdü artık. Hava çok soğuk. HES kodunu eşleyeceğim son günmüş. Ben internetten yapılabildiğini bilmiyordum. Bilseydim gelip burada saatlerce beklemezdim. Bilemedik yani. Mecbur bekliyoruz" diye konuştu.

MECBUR BEKLİYORUM YOKSA TOPLU TAŞIMA KULLAMAYACAĞIM

Kadıköy'de de  İstanbulkart başvuru noktalarında  yoğunlukluklar yaşandı. Yağmur altında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta uzun süredir beklediğini söyleyen Ayşe Durmaz "Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Mecbur bekliyorum yoksa toplu taşımayı kullanamayacağızö diye konuştu. Sırada bekleyen Bülent Turan da  "İstanbul'a yakışmayan bir sıra bu.Yağmurun altında bu kadar insanı bekletmenin bir manası yok. 2-3 tane çalışan koysalar bu kadar kuyruk olmaz" diye konuştu.

(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI
(Havadan görüntülerle) - İSTANBUL'DA HES KODU EŞLEŞTİRMESİNDE SON GÜN KUYRUKLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş

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