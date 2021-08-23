Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü
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Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - Haberler | Güncel

- Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü Karadeniz Bölgesi'nde sürekli yağan yağmurdan dolayı fındıklarını kurutamayan üretici, fındıklarını Bayburt'a götürdü.

- Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nde sürekli yağan yağmurdan dolayı fındıklarını kurutamayan üretici, fındıklarını Bayburt'a götürdü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık bir aydır etkili olan yağışlı hava fındık üreticisini farklı arayışlara itti. Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan fındık üreticisi Mustafa Velioğlu, yağışlı ve kapalı havada topladığı fındıkları kurutamayınca kendi çözümünü buldu. Yaklaşık 1,5 ton fındığı kamyonetine yükleyerek Bayburt'a götüren Velioğlu, fındıkları güneşte kuruttuktan sonra tekrar memleketi Of'a götürecek.

"Kurutup döneceğim"

Fındık toplama sezonunun yağışlı geçtiğini belirten Mustafa Velioğlu, "Havalar yağışlı gitti bu aralar. Yağmur yağsa da fındığımızı toplayabildik çok şükür. Fındığı patosa vurduk. Fakat havalar yağışlı olduğu için fındığı kurutamadık. O yüzden Bayburt'a getirdim. Yaklaşık 1,5 ton fındığım var. Fındığımı burada kurutup Of'a götüreceğim inşallah" dedi.

Yağmurlardan dolayı fındığını kurutamayan diğer üreticiler ise ne yapacakları konusunda kararsızlık yaşıyor. Bazı üreticiler fındıklarını henüz toplamazken bazıları ise topladıkları fındıkları ambarlarda ve çatı aralarında kurutmaya çalışıyor.

"Yeter ki afet olmasın fındık önemli değil"

Sürekli yağan yağmurlardan dolayı biraz sıkıntı yaşadıklarını söyleyen fındık üreticisi Onur Balek, " Fındığı toplama zamanı geçti zaten. Yağmurdan dolayı bazıları fındıklarını henüz toplamadı. Bazı üreticiler fındığını güneşli yerlere götürüyor. Fındığı kurutmak için Oflular güneşin peşine gitmeye başladı. Bir şekilde fındığın kuruması lazım. Fındık kurumazsa siyahlayacak. Randımanı düşecek. İnşallah havalar iyi gider ve insanlar bir sıkıntı yaşamaz. Son zamanlarda çok yağmur yağdı. Sel olayları oldu. Can kayıpları oldu. Evler barklar yıkıldı. Yeter ki bir afet olmasın. Fındık pek de önemli değil. Herşey Allah'tan. İnşallah herşey düzelir. Dua etmekten başka bir şey elimizde yok" diye konuştu.

"Bir şekilde kuruturuz"

Emine Karataş, "Yağmurdan dolayı fındığı biraz zor topladık. Fındığımızı çatı katına serdik. Kuruması biraz zor oluyor. Herşey Allah'tan geliyor. Sel olmadı burada, buna da şükürler olsun. Fındığımızı bir şekilde kuruturuz" şeklinde konuştu.

Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü
Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü
Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü
Hava açmayınca fındıkları kurutmak için Bayburt'a götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz

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