Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten "Süper Lig'in zor deplasmanı olacağız" vurgusu Hatayspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz.

Hatayspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kolay değil ama biz zorluklara alışığız." dedi.

Hatayspor'un 2015-2016 sezonunda kadrosuna kattığı 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi kamp çalışmaları esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon öncesinde de Erzurum'da kamp yaptıklarını bildiren Örnek, geçen sezon çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Örnek, iki sezon önce play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybettiklerini hatırlatarak, "Bu sene direkt çıkmak istiyorduk, tek amacımız buydu. Çünkü Hatayspor, play-offlarda biraz şansız. Ne zaman play-off oynadıysak kaybettik." diye konuştu.

"Uzun zaman beraber oynayan bir takımız"

İki yıl öncesine göre biraz daha kötü futbol oynadıklarını anlatan Örnek, şunları ifade etti:

"Sonuçlara yansımıyordu bu, bir şekilde kazanıyorduk. Çünkü uzun zaman beraber oynayan bir takımız. Bunun meyvelerini topladık ve kazandık. Sonra hoca değişti, Bayram hoca döneminde 5'te 5 gibi bir galibiyet serisi yakaladık. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağladı. Sonra Mehmet hoca geldi, yine iyi gidiyorduk. Araya pandemi süreci girdi ama biz antrenmanları hiçbir zaman bırakmadık. 1-1,5 ay da olsa kendi evimizde video eşliğine antrenmanlarımıza devam ettik. Pandemiden sonra çok iyi hazırlandık, çok zor maçlar oldu ama çok şükür şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık."

Örnek, oynadığı maçlarda gol atarak takıma katkıda bulunmaya çalıştığını anlatarak, İstanbulspor maçında da gol atacağını hissettiğini söyledi.

Isınırken 70. dakikada medya sorumlularına "Sen önceden yaz, girip gol atacağım" ifadesini kullandığını belirten Örnek, "Ben normalde defans oynuyorum ama hissettim ve söyledim. O da bana güldü ama öyle bir durum gelişti ve gol atmak bana nasip oldu. Keçiörengücü maçında da yine istedim ve gol atmak bana nasip oldu. Çok şükür kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ömer Erdoğan hocamız da bizim gibi çok istekli"

Örnek, yeni sezonla ilgili şunları kaydetti:

"Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kolay değil ama biz zorluklara alışığız. Hatay şehri de coğrafi yapısıyla tüm zorluklara alışık. Yine çok iyi hazırlanıyoruz. Aramıza yeni gelecek arkadaşlar var. Onlar da geldiğinde çok iyi bir takım olup diğer takımlar adına çok zor bir deplasman olacağımıza inanıyorum. Ömer Erdoğan hocamız da yeni geldi. O da bizim gibi çok istekli ve heyecanlı. İkili diyalogları çok iyi ve kısa dönemde çok iyi anlaşıyoruz. Bizim adımıza uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. İnanıyorum ki Türkiye çok iyi bir Hatayspor izleyecek ve çok büyük sürprizler yapacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da Süper Lige yükselen takımlardan biri olduğunu aktaran Örnek, "Erzurum'da maç oynamak, burada antrenman yapmak hava şartlarından dolayı kolay değil. Burası da bizim için çok zor bir deplasman ve yine çok zor maçlar oynayacağız. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA