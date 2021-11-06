Hatayspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Hatayspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

ADANA (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Hatayspor, 13 puanlı rakibi Adana Demirspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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