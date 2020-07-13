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Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Hatay'da 1967 yılında halkı sporla bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurulan Hatayspor, kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

13.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:37

Hatay'da 1967 yılında halkı sporla bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurulan Hatayspor, kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

İş insanı Razık Gazel başkanlığında 1967 yılında Kurtuluşspor, Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor'un birleşmesiyle Hatayspor'un ilk temeli atıldı.

Bordo-beyazlı renklere sahip Hatay temsilcisinin armasında ise yörenin önemli bitkisi defne yaprağına yer verildi.

Çeşitli liglerde mücadele eden Hatayspor, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi birinci sırada tamamladı ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

Geçen sezon, TFF 1. Lig play-off finalinde Gaziantep FK'ye penaltılarda mağlup olarak Süper Lig'in kıyısından dönen bordo-beyazlı ekip, bu sezon ise işini şansa bırakmadı.

Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında devraldığı liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadan, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi.

Hatayspor, bu şampiyonlukla kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

Bu sezon üç teknik direktör görev yaptı

Sezona teknik direktör İlhan Palut ile başlayan Hatayspor, ilk 6 hafta görev yapan teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Ligin 8'inci haftası öncesinde takımı Bayram Toysal'a emanet eden Akdeniz ekibi, 22. haftada sahasında aldığı 3-2'lik Akhisarspor mağlubiyetiyle yeniden teknik direktör değişikliğine gitti.

Toysal ile yollarını ayıran Hatayspor'da, 23. haftada takıma getirilen teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa uzanan süreçte görev aldı.

Mehmet Altıparmak, hem Hatayspor'un 53 yıllık özlemini sona erdiren teknik direktör olarak hem de son 3 sezonda çalıştırdığı 3 takımı da Süper Lig'e yükselten isim olarak önemli bir başarıya imza attı.

"Süper Lig'e renk katmaya geliyoruz"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine, takımın kuruluşundan 53 yıl sonra gelen şampiyonluğun Hatayspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok mutlu ve coşkulu olduklarını belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Allah'ıma şükürler olsun. Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e medeniyetlerin, sevginin, saygının, hoşgörünün kenti olarak renk katmaya geliyoruz, değer katmaya geliyoruz. Biz de taraftar temsilcisi olarak bu şampiyonlukta bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Şampiyonluk kutlamaları için binler, on binler sokaklara döküldü. O coşkuyu yaşadık Allah'a çok şükür. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu on binlerce, yüzbinlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sevinç Hatay'ın 15 ilçesinde yaşanıyor."

Taraftarlar Süper Lig coşkusu yaşıyor

Bordo-beyazlı takımın taraftarlarından Adanan Korkmaz, Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden sevinç duyduklarını belirterek, "Çok şükür Allah'a bu mutluluğu yaşadık. Bu yaşıma kadar bugünü bekledim. Bu şampiyonluk hepimizi çok mutlu etti. Çocukluğumuzdan beri görmediğimiz bir başarı. Bizler de bunu çocuklarımıza aşılıyoruz. Ölsem gam yemem bundan sonra." dedi.

Taraftar Mehmet Kurtuluş Özdemir de özlemlerinin son bulduğunu anlatarak, "İnşallah bu koronavirüsten bir an önce kurtulup yeni stadımızda taraftarlar olarak hep birlikte takımımıza destek vereceğiz. Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Kaynak: AA

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