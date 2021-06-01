Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti
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Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti

Hatayspor, Osman Şahin'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Ofspor forması giyen Osman Şahin'i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç orta saha oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz daha önce Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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