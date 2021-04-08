Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:21:52. #1.14#
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