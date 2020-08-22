Hatayspor'da yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Hatayspor Kulübünün, yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:40
Hatayspor Kulübünün, yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor tesislerinde kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısında yeni transfer ve altyapı çalışmaları, yeni tesis ve stadyumla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca transfer komitesinin çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdiği kaydedildi.
Kaynak: AA