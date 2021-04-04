Hatayspor'da Diouf parladı
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Hatayspor'da Diouf parladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor'da Diouf parladı

Hatayspor'da bu Mame Diouf, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

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Hatayspor'da bu Mame Diouf, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Yıldız oyuncu, Boupendza'nın yokluğunda Galatasaray karşısında attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

Kariyerinde birçok önemli takımın formasını giyen Diouf, yaz transfer döneminin ağustos ayında bedelsiz olarak Hatayspor'un yolunu tuttu. Takıma katıldığından bu yana 29 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle taraftarın sevgilisi haline gelen Diouf, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'dan da tam not aldı.

Aynı zamanda kendi kariyer rekorunu da egale etmek isteyen Diouf, 2012-13 sezonunda Hannover 96 formasıyla 36 maçta 17 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Hatayspor'da oynadığı 29 maçta 18 gole etki eden Senegalli yıldızın gözü, sezon sonuna kadar kariyer rekorunu kırmak.

Dün akşam Galatasaray karşısında da 2 gol birden atarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Diouf, Hatayspor'da bu sezonun yıldızı olan Boupendza'nın yokluğunu aratmadı.

Aynı zamanda da tecrübesiyle antrenmanlarda da birçok genç isme örnek olan Diouf, takımın en çok neşe saçan ismi. - HATAY

Hatayspor'da Diouf parladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 09:42:30. #1.16#
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