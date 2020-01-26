Hatay-kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Hatay-kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulunduHATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu.

26.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:01
Hatay-kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

HATAY'ın merkez ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Hatay-kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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